В Воскресенске организуют фестиваль «Йога & Аюрведа»

В воскресенье, 15 июня, на территории парка усадьбы Кривякинов в Воскресенске организуют VII традиционный летний фестиваль «Йога & Аюрведа», почетными гостями которого станут представители посольства Республики Индии в России. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для гостей подготовят серии мастер-классов по йоге для начинающих, для беременных женщин, детей и представителей старшего возраста, лекции и консультации от специалистов в области психологии, телесные и медитативные практики и не только. Кроме того, их ждет концертная программа с выступлением коллектива индийского танца «ЛилаПрем» и инди-рок-группы Odnono, праздником красок Холи и уличным огненным шоу. На фестивале также будет работать йога-маркет.

Мероприятие пройдет при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк», партнером выступит йога-центр Yoga Vsk.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 0+