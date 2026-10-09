В Восточном Бутове Ленинского округа построят новый детский сад

В микрорайоне Восточное Бутово, в поселке Боброво Ленинского округа, планируют построить новый детский сад, рассчитанный на 150 мест.

Площадь здания составит около 4,1 тыс. кв. м, в нем обустроят семь групповых. Во дворе оборудуют семь игровых площадок с навесами, отдельную спортивную площадку, а также высадят деревья и кустарники, установят освещение.

Объект готов наполовину, строители ведут устройство фасадов, отделку помещений и прокладку коммуникаций. Застройщиком выступает ООО «СЗ „ЛОТАН“, он планирует завершить работы во втором квартале 2027 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.