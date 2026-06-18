В Загорянском Щелковского округа на 65% завершили капремонт детского сада

На улице Димитрова, 31а стр. 1 в поселке Загорянский городского округа Щелково продолжается капитальный ремонт здания детского сада № 21, строительная готовность объекта достигла 65%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Семья», в них задействованы более 30 человек. Они ведут отделку внутренних помещений, монтаж инженерных сетей и наружные работы.

Площадь здания составляет более 1,4 тыс. кв. м. В нем обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, проведут работы во всех групповых помещениях, пищеблоке и не только. Открыть детский сад планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.