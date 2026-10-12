В ЖК «1-й Шереметьевский» в Химках стартовало строительство детского сада

В составе жилого комплекса «1-й Шереметьевский», который ГК ФСК строит под брендом «1-й ДСК» в микрорайоне Подрезково в Химках, стартовало строительство детского сада на 400 мест, строители ведут подготовку к фундаментным работам. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Учреждение построят на улице Комсомольской, его площадь составит 5,5 тыс. кв. м. В здании будет три этажа, там разместят 16 групповых ячеек, музыкальный зал, физкультурный зал с комнатой для тренера и кружковые с помещением для преподавателя, медицинский блок c кабинетами психолога и логопеда. Работы завершат в 2028 году.

В составе комплекса — пять жилых корпусов, школа и детский сад, три корпуса и общеобразовательная школа уже сданы.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.