В ЖК «Дюна» в Котельниках построят воспитательно-образовательный комплекс

Министерство жилищной политики Московской области выдало ООО СЗ «Тренд — групп» разрешение на строительство воспитательно-образовательного комплекса на территории ЖК «Дюна» в городском округе Котельники. Об этом сообщила министр жилищной политики Московской области Елена Волкова.

Площадь учреждения составит более 23,2 тыс. кв. м, в его состав войдут школа на 1,1 тыс. мест и детский сад на 300 мест. Для школьников оборудуют учебные кабинеты, лаборантские и универсальные классы, спортивные залы, актовый зал и обеденная зона.

В новом детском саду создадут 12 групповых, в каждой будет предусмотрена спальная, раздевальная, буфетная, игровая и туалетные комнаты. Кроме того, оборудуют физкультурный и музыкальные залы.

Инфраструктура ЖК предусматривает строительство школы, детских садов, многопрофильного медицинского центра, многоуровневого паркинга.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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