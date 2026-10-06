В ЖК «Егорово Парк» в Люберцах наполовину достроили школу с залом-амфитеатром

В жилом комплексе «Егорово Парк» в Люберцах возводят первую общеобразовательную школу для 1,1 тыс. учеников, Группа «Самолет» завершила работы на 49%. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В работах задействованы 50 человек, они ведут комплекс работ по закрытию теплового контура, отделочные работы и монтаж внутренних инженерных систем. В здании будет четыре этажа, там разместят 16 классов начальной школы и 28 классов для учащихся основной и старшей школы, форум с амфитеатром, информационно-библиотечный центр, два спортзала с душевыми и раздевалками и не только. На территории площадью более 25 тыс. кв. м оборудуют игровые и спортивные площадки, футбольное поле, зоны для баскетбола и волейбола, полосу препятствий и учебно-опытный участок.

В проекте ЖК предусмотрено строительство четырех детских садов, второй школы, поликлиники на 305 посещений в смену. В проекте уже построен первый детский сад для 285 малышей и три жилых корпуса.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.