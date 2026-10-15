В ЖК «Егорово Парк» в Люберцах открылся первый детский сад

В жилом комплексе «Егорово Парк» в Люберцах прошло торжественное открытие первого детского сада, рассчитанного на 285 воспитанников, девелопер проекта — группа «Самолет». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Трехэтажное здание общей площадью более 4 тыс. кв. м примет 12 групп детей в возрасте от двух до семи лет, для них обустроили групповые блоки с игровыми, спальнями, буфетными, раздевалками и санузлами, медблок, пищеблок, физкультурный зал, музыкальный зал, кружковые для развивающих и творческих занятий и кабинет логопеда.

На благоустроенной территории есть площадки с игровыми комплексами, песочницами, лабиринтами и беседками, спортивные площадки.

В общей сложность в проекте будет построено четыре детских сада, две школы и собственная поликлиника, девелопер уже возводит в составе ЖК школу.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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