В ЖК «Горки Парк» Ленинского округа построят второй детский сад

На территории ЖК «Горки Парк» в Ленинском округе продолжается строительство второго детского сада на 350 мест, Группа «Самолет» проводит работы с опережением графика на месяц. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Специалисты ведут устройство монолитного каркаса на уровне третьего этажа. Ввести объект в эксплуатацию планируют во II квартале 2028 года, там смогут работать 88 сотрудников.

В здании будет три этажа, его площадью составит 4,2 тыс. кв. м. Учреждение рассчитано на 14 групп детей в возрасте от двух до семи лет, для них предусмотрены групповые помещения, спортивный зал, музыкальный зал, кабинет логопеда, медицинский кабинет и пищеблок полного цикла.

На благоустроенной территории разместятся две спортивные площадки, групповые игровые площадки с навесами.

На территории ЖК обустроены закрытые дворы с детскими площадками и уличными тренажерами, на первых этажах расположены магазины, кафе и аптеки. Там уже работает детский сад на 350 мест. В обшей сложности в проекте планируется строительство более 50 жилых корпусов, шести детских садов, трех школ, физкультурно-оздоровительного центра и поликлиники.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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