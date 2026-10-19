В ЖК «Гранель Алексеевская Роща» в Балашихе возведут поликлинику

В ЖК «Гранель Алексеевская Роща» городского округа Балашиха строят поликлинику, рассчитанную на 400 посещений в смену, проект реализует ГК «Гранель». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь поликлиники составляет более 5,5 тыс. кв. м, ее возводят в рамках КРТ. На стройплощадке специалисты ведут монтаж систем отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации.

Медицинскую помощь пациентам будут оказывать врачи общей практики и узкопрофильные специалисты: невролог, хирург, оториноларинголог, уролог, эндокринолог и другие. На территории также продолжается строительство корпуса № 4. В рамках комплексного развития территорий в ЖК «Гранель Алексеевская роща» построен детский сад, построят школу. На первых этажах жилых домов уже открываются объекты инфраструктуры.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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