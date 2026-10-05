В ЖК «Гранель Пехра» в Балашихе возведут новые дома

В ЖК «Гранель Пехра» в Балашихе девелопер ГК «Гранель» продолжает строительство новых домов, они расположены в 8 км от МКАД, в непосредственной близости к Щелковскому шоссе. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

На стройплощадке корпуса 8 строители продолжают установку вертикальных конструкций, монтаж оконных и балконных блоков, а также устройство фасада, в корпусе 8.1 - завершают обустройство кровли, фасада и монтаж оконных и балконных блоков.

На территории комплекса построены девять корпусов, рассчитанных более чем на 7,9 тыс. квартир, есть общеобразовательная школа, три муниципальных детских сада, две поликлиники, молочная кухня, школа искусств. Готовится к открытию диагностический центр.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.