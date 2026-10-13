В ЖК «Красная горка» Подольска построили новый дом

Министерство жилищной политики Московской области выдало ООО СЗ «ВОСТОЧНЫЙ1» разрешение на ввод в эксплуатацию нового дома в ЖК «Красная горка» в городском округе Подольск. Об этом сообщает министр жилищной политики Московской области Елена Волкова.

Площадь новостройки составила более 25 тыс. кв. м, она рассчитана на 608 квартир различной планировки. Первые этажи предназначены для коммерческих помещений, на подземном уровне расположены кладовые. На территории высажены деревья и кустарники, проложены дорожки для прогулок, есть детский городок с качелями и горками, площадка с уличными тренажерами, поле для футбола и баскетбола, а также зоны тихого отдыха. Для автовладельцев предусмотрена наземная парковка.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.