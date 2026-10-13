В ЖК «Мечта» в Дмитровском возведут детский сад

В ЖК «Мечта» Дмитровского округа возводят современный детский сад, рассчитанный на 400 мест, на стройплощадке соцобъекта завершен нулевой цикл. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В здании будет три этажа, его площадь превысит 3 тыс. кв. м. Для детей обустроят групповые, два специализированных зала: музыкальный и физкультурный, а также медицинский и пищевой блоки.

Жилой комплекс от ООО «Специализированный Застройщик „Мега-Мечта“ расположен в 23 км от МКАД по Дмитровскому или Ленинградскому шоссе, там представлены малоэтажные кварталы, коттеджи и таунхаусы. Для жителей обустроены досуговый центр, медцентр и кабинет врача общей практики, детские и спортивные площадки.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.