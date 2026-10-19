В ЖК «Прибрежный Парк» в Ленинском построят поликлинику

В жилом комплексе «Прибрежный Парк» в Ленинском округе строят поликлинику для взрослых и детей, рассчитанную на 216 посещений в смену, проект реализует группа «Самолет». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Специалисты ведут работы по монтажу внутренних инженерных систем, устройство звукоизоляции ограждающих конструкций. Площадь учреждения составит 4 тыс. кв. м, в трехэтажном здании потоки взрослых и детей разделят по самостоятельным блокам. Пациентов будут принимать врачи общей практики, терапевты, педиатры и узкие специалисты (кардиолог, невролог, гинеколог, хирург, офтальмолог, оториноларинголог).

Возле здания организуют парковку для автомобилей и велосипедов, смонтируют наружное освещение, установят навигационные элементы и информационные стенды. Дополнительно выполнят озеленение с посадкой газона, молодых деревьев и кустарников.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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