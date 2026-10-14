В ЖК «Резиденции Сколково» в Одинцовском проведут благоустройство Мещерского бульвара
Благоустройство Мещерского бульвара проведут в ЖК «Резиденции Сколково»
Фото: [Инвестиционная Группа АБСОЛЮТ]
В Одинцовском округе продолжают возводить жилой комплекс бизнес-класса «Резиденции Сколково» от Инвестиционной группы АБСОЛЮТ, специалисты ведут благоустройство Мещерского бульвара — там укладывают асфальт, закуплены МАФ, выложена плитка. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
На участке длиной 250 м появятся цветники, бульвар пройдет между строящимися и существующими жилыми корпусами. Здесь установят скамьи «Волны», в зонах переходов предусмотрена тактильная плитка.
В окружении жилого комплекса «Резиденции Сколково» находится вся необходимая социальная, коммерческая, спортивная и досуговая инфраструктура, добавили в сообщении.
Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.