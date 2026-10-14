В ЖК «Резиденции Сколково» в Одинцовском проведут благоустройство Мещерского бульвара

В Одинцовском округе продолжают возводить жилой комплекс бизнес-класса «Резиденции Сколково» от Инвестиционной группы АБСОЛЮТ, специалисты ведут благоустройство Мещерского бульвара — там укладывают асфальт, закуплены МАФ, выложена плитка. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

На участке длиной 250 м появятся цветники, бульвар пройдет между строящимися и существующими жилыми корпусами. Здесь установят скамьи «Волны», в зонах переходов предусмотрена тактильная плитка.

В окружении жилого комплекса «Резиденции Сколково» находится вся необходимая социальная, коммерческая, спортивная и досуговая инфраструктура, добавили в сообщении.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.