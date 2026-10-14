В ЖК «Страна.Парковая» в Мытищах проведут отделочные, инженерные и монолитные работы

В городском округе Мытищи ГК «Страна» возводит жилой комплекс «Страна.Парковая» с объектами инфраструктуры — там предусмотрены школа на 550 учеников и детский сад на 250 воспитанников, на территории проходят отделочные, инженерные и монолитные работы. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В рамках первой очереди строительства будет возведен многоквартирный 8-секционный жилой дом на 1069 квартир с подземным паркингом. Вторая очередь жилого комплекса предусматривает строительство многосекционного жилого дома на 1072 квартиры. Девелопер также приступил к строительству социальной инфраструктуры, в детском саду ведется устройство монолитных стен второго этажа.

Проект предусматривает строительство трех многоэтажных домов Перов, Васнецов и Суриков секционного и башенного типа, на первых уровнях спроектированы помещения для розничной торговли.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.