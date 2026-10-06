В Жуковском после капремонта открыли дошкольное отделение школы №12

На улице Макаревского, 3а городского округа Жуковский после капитального ремонта открылось дошкольное отделение средней общеобразовательной школы №12. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы прошли в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Семья». В учреждении провели внутренние отделочные работы, устройство входных групп, заменили все инженерные сети и сантехническое оборудование, установили новые системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Кроме того, специалисты обновили фасад и кровлю, модернизировали пищеблок, закупили новую мебель и оборудование, провели благоустройство территории. Детский сад будут посещать 195 воспитанников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.