В Жуковском представили документальный фильм о легендарной бригаде «Терек»

Во Дворце культуры в Жуковском прошел четвертый кинопоказ совместного проекта Министерства информации и молодежной политики Московской области и телеканала RT.Док «СМОТРИ.ЗНАЙ.ДУМАЙ!». Студенты, волонтеры и активисты молодежных организаций со всего Подмосковья посмотрели документальный фильм «Казаки. Бригада „Терек“ режиссера Татьяны Борщ.

«Фестиваль „СМОТРИ.ЗНАЙ.ДУМАЙ!“ — это принципиально важный инструмент прямого и честного диалога с молодежью. Мы не просто показываем качественное, сильное документальное кино, снятое военкорами на передовой. Мы даем ребятам возможность соприкоснуться с подлинной историей, которая пишется прямо сейчас», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

По ее словам, проект направлен на то, чтобы подмосковная молодежь знала своих героев в лицо. Картину сняли военные документалисты непосредственно на передовой в зоне проведения специальной военной операции. Она рассказывает о повседневном мужестве, боевом братстве и уникальных традициях воинов. В ведомстве уточнили, что казаки одними из первых встали на защиту Родины, сформировав в июле 2022 года добровольческий батальон «Терек» под девизом «Защита веры и Отечества».Теперь вырос во всероссийскую интернациональную бригаду, которая участвует в боевых действиях на ключевых направлениях СВО.

После финальных титров по традиции фестиваля начался открытый диалог, молодежь смогла лично обсудить увиденное с руководителем Жуковского отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области Александром Павловым. Кроме того, они ознакомились с передвижной выставкой «Защита суверенитета Российского государства. История и современность». Экспозиция подготовлена Минюстом России при поддержке Российского исторического общества и Фонда «История Отечества». Там представлены архивные документы, фотографии и материалы, рассказывающие о ключевых этапах борьбы за независимость страны. В Подмосковье организаторами экспозиции выступили региональное Министерство информации и молодежной политики и Управление Министерства юстиции РФ по Московской области.

Отметим, что мероприятие прошло в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».

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