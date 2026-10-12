В Жуковском завершат капремонт дошкольного отделения № 15

В городском округе Жуковский на улице Гагарина, 44 завершается капитальный ремонт дошкольного отделения № 15, стройготовность объекта достигла 87%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проводят за счет средств областного бюджета по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национальному проекту «Семья», в них задействованы 50 человек и одна единица техники. Специалисты ведут пусконаладочные, отделочные, фасадные работы, монтаж инженерных коммуникаций, благоустройство прилегающей территории.

Площадь здания составляет более 1,7 тыс. кв. м, в нем обновят фасад и кровлю, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, проведут работы во всех внутренних помещениях, обновят и входную группу, модернизируют пищеблок и не только. Ремонт завершат в IV квартале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.