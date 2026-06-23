В Звенигороде наполовину завершили капремонт спорткомплекса «Звезда»

В Звенигороде Одинцовского округа на улице Московской продолжается капитальный ремонт спортивного комплекса «Звезда», строительная готовность объекта достигла 50%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках государственной программы Московской области и национального проекта «Семья», в них задействованы 42 строителя и две единицы спецтехники. Они выполняют устройство кровли, фасадные работы, внутреннюю отделку помещений и прокладку инженерных сетей – электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Общая площадь здания превышает 5 тыс. кв. м, в нем заменят внутренние коммуникации, отремонтируют фасад и кровлю, обновят внутренние пространства – от зоны бассейна и трибун до раздевалок и вспомогательных помещений. Основные строительные мероприятия завершат в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.