В Звенигороде определили подрядчика капремонта филиала Красногорского колледжа

На Нахабинском шоссе, 15, в Звенигороде Одинцовского округа планируют провести капитальный ремонт здания Звенигородского филиала Красногорского колледжа, контракт на проведение работ заключили с ООО «ТрансСтрой». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы пройдут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети». Строителям предстоит провести кровельные и фасадные работы, обновить входные группы, выполнить внутреннюю отделку помещений и не только. Завершение работ запланировано на 2026 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.