Ветеринары Дмитрова провели выездные консультации для владельцев домашних животных

Специалисты Дмитровской ветеринарной станции провели выездные консультации для владельцев домашних животных в рамках семейного праздника. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Для работы ветеринаров была организована специальная площадка. Все желающие могли обратиться к специалистам с вопросами по уходу и содержанию питомцев.

Ветеринары рассказали о важности вакцинации, регистрации и регулярной обработки домашних животных от паразитов. Также была проведена викторина с призами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о выполнении плана благоустройства дворов.