Видеоконференция с «полицией»: жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенников

В регионе зафиксировали появление очередного мошеннического сценария. Злоумышленники теперь выдают себя за представителей правоохранительных органов и пытаются вовлечь граждан в фиктивные видеоконференции. Об этом проинформировала пресс‐служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Схема строится по отработанному алгоритму. Сначала человек получает электронное письмо с приглашением поучаствовать в видеовстрече. Стоит лишь перейти по вложенной ссылке, и практически сразу с пользователем выходят на связь лже‐сотрудники полиции. Они заявляют, будто средства гражданина якобы использовались для финансирования противоправной деятельности. Чтобы «исправить ситуацию», жертве демонстрируют видеоинструкцию: в ней пошагово объясняют, что необходимо снять наличные и передать их так называемому внештатному сотруднику. В качестве приманки мошенники обещают не только вернуть деньги, но и добавить к ним проценты.

Специалисты настоятельно советуют сохранять бдительность. При получении писем с сомнительными ссылками лучше не открывать их вовсе. Не стоит перезванивать на незнакомые номера, а если в телефонном разговоре звучат требования перевести, обналичить или передать кому‐либо деньги — следует немедленно прервать беседу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.