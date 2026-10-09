Вячеслав Духин и Виталий Мосин осмотрели экспозицию помдосковного стенда на выставке «Золотая осень – 2026»

Заместитель Председателя Правительства Московской области Вячеслав Духин посетил стенд Подмосковья, представленный на 28-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2026». Совместно с министром сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталием Мосиным он осмотрел экспозицию под концепцией «Подмосковье – пространство агротехнологий» и пообщался с представителями компаний-со-экспонентов.

«Сегодня агропромышленный комплекс – это уже не только традиционное производство, но и высокие технологии, наука, цифра. На стенде Московской области мы видим разработки, которые позволяют решать конкретные задачи предприятий: повышать производительность, снижать затраты и эффективнее использовать ресурсы. Важно, что значительная часть этих технологий создаётся и внедряется непосредственно в нашем регионе», – отметил Вячеслав Духин.

В частности, они осмотрели макет робота добровольного доения «Поток», который разработала сергиево-посадская компания «Маслов Групп». Он берет на себя процесс доения и фиксирует показатели по каждой корове отдельно. Рядом был представлен «умный» ошейник «Пульс», который подсказывает, когда у животного наступила охота, и помогает быстро найти его в стаде. Цифровую разработку для рыбоводства показала «Луховицкая Акваферма», которая выращивает осетровых в установках замкнутого водоснабжения. Специальное программное обеспечение и шкаф управления принимают данные датчиков, следят за состоянием воды в реальном времени и прогнозируют, как оно будет меняться.

Духин и Мосин также прошли по основным направлениям современного АПК. Селекционная зона познакомила гостей с новинками. Специалисты компании «Гринфилдс Агро» вывели два сорта земляники садовой, первые ягоды в продаже появятся летом 2027 года. Агрофирма «Поиск», поставляющая отечественные семена и посадочный материал, зарегистрировала в Госреестре селекционных достижений более 800 сортов и гибридов 18 овощных культур.

«Для Подмосковья развитие агротехнологий – это прежде всего возможность сделать производство более эффективным и конкурентоспособным. Мы видим, как разработки подмосковных компаний переходят из научных лабораторий и пилотных проектов в реальное производство: помогают автоматизировать процессы, повышать урожайность, рациональнее использовать ресурсы. Наша задача – создавать условия, чтобы такие решения быстрее внедрялись в хозяйствах и давали практический результат. Мы видим, что в Подмосковье для этого есть сильная научная и производственная база», – подчеркнул Виталий Мосин.

В разделе агрохимии и точного земледелия «Щелково Агрохим» показали линейку из нескольких продуктов: от средств защиты растений до жидких удобрений и биопрепаратов. Группа компаний «Дмитровские овощи» представила новую мелиорационную систему. В научно-образовательной зоне специалисты компании «Зеленые линии» группы «СОЮЗСНАБ» рассказали о собственной технологии полного цикла для производства замороженных и лиофилизированных заквасок. Новым для региона направлениям посвящен отдельный блок.

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2026» продлится до 10 октября в «Тимирязев Центре» в Москве. Стенд Московской области работает в зале «Чаянов». Подробнее для посетителей – на официальном сайте мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.