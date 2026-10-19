Во Фрязине открыли после модернизации детскую библиотеку на Центральной улице. Работы провели в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В ходе ремонта помещения библиотеки оформили в сине-голубых цветах, которые символизируют космос. Также использовались такие элементы, как звездные орбиты, космические корабли.

В библиотеке установили новое оборудование, в том числе интерактивный стол, панель для образовательных и игровых программ, мультимедийный комплексом «Ракета».

Также заменили окна и освещение, создали условия для маломобильных граждан, установили новую мебель и технику, обустроили комфортные зоны для чтения, закупили новые книги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил обновленный ДК «Мир» в Домодедово.