Во Фрязине семьи переедут из аварийного жилья в новостройки по реновации

Жители двухэтажных домов и бараков на улице Рабочей во Фрязине смогут переехать в новостройки по программе реновации. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

«В этом доме я живу 42 года. Все беспокоит, в доме сырость, все проваливается, даже бывает, что грибы растут в подъезде», — рассказала Наталья Спорышева, жительница дома на улице Рабочей.

Программа реновации позволяет переселить жителей из ветхого и аварийного жилья, создать комфортную городскую среду с современной инфраструктурой и комплексно обновить территории. Депутат Совета депутатов городского округа Фрязино Сергей Зак уточнил, что проект по созданию новых домов планируют реализовать к четвертому кварталу 2028 года. Новые 17-этажные здания возведут по соседству, на территории бывшей военной части. Все они будут соответствовать самым современным стандартам.

Депутат городского округа Фрязино Владимир Мосевнин добавил, что вблизи обустроят детскую площадку и паркинг, проведут озеленение.

В общей сложности в Подмосковье реализуются 23 проекта комплексного развития территорий по инициативе органов местного самоуправления. До конца 2026 года планируется расселить 27 тыс. кв. м.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.