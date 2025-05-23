Во Фрязино в 2025 году капитально отремонтируют 42 многоквартирных дома

В текущем году в подмосковном Фрязино капитально отремонтируют 42 многоквартирных дома. О планах работ рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В рамках капремонта в домах заменят внутренние инженерные системы и приведут в порядок крыши.

Скатные и плоские кровли отремонтировали уже в 11 домах, расположенных на улицах Вокзальная, Ленина, Луговая и Полевая. Также в доме на Московской улице, 2а заменили лифтовое оборудование.

Информация о работах, их сроках и порядке проведения в округах Подмосковья представлена на сайте Фонда капремонта региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил донести до жителей полную информацию о ходе капремонта в домах.