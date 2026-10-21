Водителям Московской области рассказали о дорожной обстановке

Утром в среду, 21 октября, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на трассах А-105, М-2 "Крым", М-4 "Дон" и М-9 "Балтия", Ленинградском, Осташковском, Щелковском, Носовихинском шоссе. Кроме того, пробки есть на Рязанском, Новорязанском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровcком, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а также не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.