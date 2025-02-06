Восемь поликлиник построили в Подмосковье в рамках нацпроекта «Здравоохранение»

В Московской областной Думе подвели итоги реализации нацпроекта «Здравоохранение». В его рамках в регионе строили новые медучреждения, закупали оборудование, обновляли автопарк станций скорой помощи.

В общей сложности, за все время реализации нацпроекта в Подмосковье построили восемь поликлиник, 27 ФАПов и два офиса врача общей практики. Также ввели детский клинический центр им. Л. М. Рошаля.

Помимо этого, в регионе создали и оснастили оборудованием 25 центров амбулаторной онкопомощи, ввели в эксплуатацию более 7,5 тыс. единиц оборудования, закупили 48 мобильных комплексов и 458 служебных автомобилей.

В целях ликвидации дефицита кадров медикам в области оказывают различные меры поддержки. В программе «Земский доктор/фельдшер» приняли участие 1,3 тыс. специалистов. Ежемесячные выплаты на аренду жилья получают более 13 тыс. медиков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году в регионе для медучреждений закупят 4,2 тыс. единиц оборудования.