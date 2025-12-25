Врач КДЦ «Ромашка» рассказала, как подготовить организм к длинным застольям
Фото: [Медиасток.рф]
Терапевт КДЦ «Ромашка» Ольга Сиваева рассказала, как подготовиться к длинным застольям. Рекомендации врача приводит Министерство здравоохранения Московской области.
По словам специалиста, примерно за неделю до праздников рекомендуется наладить режим сна, так как недосып приводит к повышению уровня стресса и усиливает тягу к жирному и сладкому.
Голодать до праздников не следует: каждый пропущенный прием пищи практически всегда приводит к перееданию в вечерние часы и к резкой нагрузке на желудок. Врач посоветовала избегать диет, но за несколько дней до празднования снизить количество тяжелой пищи, чтобы помочь ЖКТ легче справиться с нагрузкой после застолья.
Кроме того, важно пить достаточное количество воды, так как даже легкое обезвоживание усиливает усталость, головные боли и ухудшает переносимость спиртного.
