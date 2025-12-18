Андрей Воробьев рассказал, как Подмосковье подготовилось к празднованию Нового года

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире «России 24» рассказал, как Подмосковье подготовилось к празднованию Нового года. По его словам, в регионе готовы парки и музеи, организованы праздничные мероприятия.

«У нас готовы парки, музеи. Мероприятия мы проводим различные. Для детей это елки — и в муниципалитетах, и центральную елку мы проводим в Одинцовском городском округе. Стараемся уделять внимание всем», - сказал Воробьев.

Он отметил, что Новый год — это особый праздник, когда многие люди загадывают желания, подводят итоги сделанного, планируют будущее.

«Мы стараемся делать так, чтобы это происходило с хорошим настроением, с оптимизмом, с верой в то, что мы и дальше будем развиваться. Наша любимая страна. И все у нас обязательно получится», - заключил Воробьев.

Ранее губернатор пригласил жителей посетить выставки, которые будут работать в Подмосковье этой зимой.