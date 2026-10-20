Врач подмосковного кожно-венерологического диспансера рассказала, как защитить кожу в отопительный сезон

Дерматовенеролог Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Евгения Алимова рассказала о влиянии отопления на состояние кожи и дала рекомендации по ее защите. Советы врача приводит Министерство здравоохранения Московской области.

Во время отопительного сезона воздух в помещениях становится суше, и кожа быстрее теряет влагу. Это приводит к стянутости, шелушению, зуду — чаще всего на руках и лице. Ситуацию могут усугублять горячий душ, частое умывание и использование агрессивных очищающих средств.

«Если кожа стала заметно суше, стоит использовать более мягкие средства для очищения и регулярно наносить увлажняющий крем, особенно после контакта с водой. В помещении желательно поддерживать комфортную влажность воздуха», — посоветовала врач.

Специалист призвала не злоупотреблять скрабами и пилингами, так как эти средства могут вызвать дополнительное раздражение. Уход должен быть более бережным и деликатным.

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