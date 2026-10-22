Врачи Домодедовской больницы успешно прооперировали мужчину, которому дрелью оторвало кусок пальца

Врачи Домодедовской больницы успешно прооперировали мужчину, которому дрелью сорвало кусок пальца. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил житель в возрасте 45 лет с тяжелой травмой пальца, полученной во время работы с дрелью. У пациента выявили открытый перелом ногтевой фаланги, повреждение ногтевого ложа и травматическую ампутацию ногтевой пластины. Фактически мужчина лишился части пальца.

Специалисты незамедлительно провели операцию. В ее рамках хирурги выполнили шов ногтевого ложа, восстановили утраченную пластину и провели остеосинтез дистальной фаланги спицей. В результате была полностью сохранена анатомия пальца.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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