Врачи Московской области рассказали, чем опасна нехватка йода

Врачи Подмосковья рассказали об опасности дефицита йода и объяснили, как помочь организму. Рекомендации специалистов привели в Министерстве здравоохранения Московской области.

Йод необходим для работы щитовидной железы. Если этого вещества не хватает, железа начинает работать на износ. Пытаясь захватить больше йода, она может увеличиться в размерах, что приводит к появлению зоба и развитию гипотиреоза.

Кроме того, дефицит йода приводит к сухости кожи, выпадению волос, ломкости ногтей, запорам, необъяснимому набору веса, туману в голове, снижению памяти и умственных способностей.

Помимо этого, длительная нехватка йода является фактором риска развития рака щитовидной железы, подчеркнул руководитель центра онкомониторинга Московской области Виталий Полушкин.

«Хроническая стимуляция железы в условиях нехватки йода создает благоприятную почву для патологических изменений клеток. Это не означает, что каждый человек с дефицитом йода заболеет раком. Но это дополнительный аргумент в пользу того, чтобы следить за уровнем йода в организме и не игнорировать тревожные симптомы», — сказал он.

Жителей призвали не заниматься самолечением, так как бесконтрольный прием препаратов может привести к гипертиреозу. Лучше обратиться к эндокринологу и сделать УЗИ щитовидной железы.

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