Врачи Одинцовской больницы спасли мужчину с лопнувшим мочевым пузырем и внутренним кровотечением

Врачи Одинцовской областной больницы спасли мужчину с лопнувшим мочевым пузырем и внутренним кровотечением. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили пострадавшего в ДТП. У мужчины были повреждены внутренние органы и началось внутреннее кровотечение. В ходе обследования выяснилось, что в результате аварии у пациента лопнул мочевой пузырь. Это крайне опасное состояние, при котором жидкость из мочевого пузыря попадает в брюшную полость и вызывает перитонит с сепсисом.

Мужчину экстренно направили на операцию. Ее провели врачи нескольких специальностей. Так, пока урологи ушивали разрыв мочевого пузыря, хирурги останавливали массивное кровотечение, ушивали повреждения других органов, промывали брюшную полость.

Операция продолжалась всю ночь и прошла успешно. Состояние пациента было стабилизировано. После этого за ним наблюдали урологи, затем мужчину направили на реабилитацию.

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