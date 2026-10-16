Врачи Подмосковья успешно прооперировали ребенка, который перелезал через забор и разорвал кисть
В МОЦОМД восстановили ребенку кисть, разорванную в результате падения с забора
Фото: [Медиасток.рф]
Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) успешно прооперировали ребенка, который перелезал через забор и разорвал кисть. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В учреждение поступил ребенок, получивший травму при падении с забора. Пациент повредил мягкие ткани между мизинцем и безымянным пальцем. Также безымянный палец был деформирован.
Специалисты обработали рану, а затем провели пластику межпальцевого промежутка. В результате была восстановлена целостность тканей и подвижность пальцев. Сейчас ребенок остается под наблюдением врачей.
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