Врачи Подмосковья успешно прооперировали ребенка, который перелезал через забор и разорвал кисть

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) успешно прооперировали ребенка, который перелезал через забор и разорвал кисть. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил ребенок, получивший травму при падении с забора. Пациент повредил мягкие ткани между мизинцем и безымянным пальцем. Также безымянный палец был деформирован.

Специалисты обработали рану, а затем провели пластику межпальцевого промежутка. В результате была восстановлена целостность тканей и подвижность пальцев. Сейчас ребенок остается под наблюдением врачей.

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