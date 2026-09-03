Андрей Воробьев подчеркнул важность развития педиатрии в Подмосковье

В Подмосковье насчитывается 1,76 млн детей в возрасте от 0 до 18 лет, все, что касается педиатрии, является одной из приоритетных тем. Об этом губернатор Московской области заявил на Съезде детских врачей Московской области «Педиатрия как искусство».

«Мы встречаемся здесь для того, чтобы это обсудить, для того, чтобы подумать, как оказать помощь, которая даст ребенку не только надежду, но и полноценное будущее», — сказал он.

Губернатор также подчеркнул важность и вовлеченность фонда «Круг добра» в эту тему, он был создан президентом России Владимиром Путиным. По его словам, в рамках его работы обсуждаются перечни того, что поможет детям.

Воробьев поблагодарил всех участников съезда, в том числе тех, кто приехал в регион из дружественных стран. Среди них — представители Белоруссии, Узбекистана, Саудовской Аравии и других.

«Я очень надеюсь, что каждая мама, отец в наших странах почувствуют и заботу, и все то, что помогает ребенку, если вдруг он с малого возраста столкнулся с трудностями, их, — добавил он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.