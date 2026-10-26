Врачи Пушкинской больницы спасли мужчину с острой дыхательной недостаточностью

Врачи Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В. Н. спасли мужчину с острой дыхательной недостаточностью и гнойным скоплением в легких. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение экстренно доставили жителя в возрасте 64 лет в тяжелом состоянии. В ходе обследования врачи выявили гнойное скопление в плевральной полости. При этом из-за перенесенной пневмонии легкое и стенки плевральной полости пациента буквально срослись множественными спайками. Кроме того, в полости скапливалась жидкость, что приводило к удушью.

Врачи незамедлительно прооперировали мужчину. В связи с тем, что гнойные массы были изолированы друг от друга плотными спайками, простое дренирование было бы неэффективным. Поэтому специалисты провели торакоскопию. Они разделили спайки, освободили легкое, санировали все камеры плевральной полости и установили новые дренажи для оттока жидкости.

В результате очаг инфекции был полностью очищен. После этого мужчине провели терапию антибиотиками и назначили респираторную поддержку. Функция дыхания пациента начала постепенно восстанавливаться.

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