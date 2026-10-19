Врачи Пушкинской больницы успешно прооперировали пациентку, отрезавшую себе палец секатором

Врачи Пушкинской больницы успешно прооперировали женщину, которая случайно отрезала себе палец электрическим секатором. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Инцидент произошел, когда пострадавшая подрезала кусты малины. Во время работы женщина услышала хруст, но не сразу поняла, что случилось. Затем она обнаружила в перчатке отрезанный палец. Жительница не растерялась, обработала рану, упаковала палец и поехала в больницу.

Специалисты медучреждения установили, что ткани пальца находятся на грани жизнеспособности, однако его еще можно спасти. Женщину незамедлительно прооперировали. Используя операционный микроскоп, врачи буквально собрали палец заново: сопоставили кости, сшили сухожилия, восстановили мельчайшие кровеносные сосуды и нервные волокна.

Операция прошла успешно. Через шесть дней палец прижился, а кожа приобрела здоровый оттенок. Постепенно возвращаются чувствительность и подвижность.

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