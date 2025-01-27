Врачи в Долгопрудном извлекли металлический осколок из колена пациента

Специалисты Долгопрудненской больницы помогли мужчине с осколком металла в ноге, размер которого составлял 3 мм. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение обратился житель в возрасте 36 лет, который жаловался на боль в колене и отек. Мужчина рассказал, что три недели назад работал с металлорежущим инструментом и получил травму, однако за помощью не обратился. Постепенно состояние колена ухудшилось, и житель все же обратился в больницу.

В ходе обследования в коленном суставе пациента обнаружили металлический осколок. Мужчину экстренно направили на операцию и через небольшие разрезы извлекли инородное тело.

По словам врачей, несмотря на небольшой размер осколок мог привести к серьезной травме: вызвать воспаление, которое привело бы к утрате сгибательной функции колена.

Операция прошла успешно, и пациент начал самостоятельно ходить уже на следующий день. На данный момент он выписан на амбулаторное лечение.

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