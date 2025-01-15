Губернатор Подмосковья передал городским округам 77 новых автомобилей скорой помощи

«Но я здесь не только чтобы передать ключи от новых 77 машин, но и поблагодарить в вашем лице все 10 тыс. сотрудников — диспетчеров, водителей, фельдшеров, врачей, которые спасают жизни», - обратился глава региона к сотрудникам подстанции.

Все автомобили укомплектованы необходимым оборудованием, оснащены навигаторами и камерами заднего вида. Места в машине стало больше, появилась пневмоподвеска, а подножка теперь выдвигается автоматически.

Солнечногорская подстанция обслуживает около 135 тыс. жителей. В ее автопарке — 22 машины. Из них два автомобиля поступили сегодня, два — в конце 2022 года. Таким образом, старых машин на подстанции теперь нет.

Всего в автопарке региона 953 автомобиля скорой помощи, включая 99 реанимобилей. За последние пять лет в области заменили 695 машин, в том числе 63 реанимобиля.

Губернатор отметил, что пандемия вынудила кардинально пересмотреть стандарты оказания медицинской помощи, оцифровать многие процессы, обеспечить врачей планшетами и IP-телефонией.

Фото: [ Константин Семенец ]

«Будем продолжать строить подстанции. Округа густонаселенные, центральной порой не хватает, поэтому вводим и более компактные, но очень важные по доступности посты», - рассказал губернатор.

В Подмосковье ежедневно на дежурство выходят свыше 600 бригад скорой помощи. У каждой есть специальный планшет, на который поступают вызовы со всей необходимой информацией о пациенте. Устройства также помогают с маршрутизацией и вызовом оперативных служб, если это необходимо. В этом году планшеты планируется полностью обновить.

В области работает врачебно-консультационный центр с кардиологическим и общепрофильным пультами. Вести учет каждого вызова помогает IP-телефония. Ее внедрение позволило перераспределить нагрузку на диспетчеров и сократить время приема до 20 секунд. Губернатор поблагодарил диспетчеров подстанции, а также медиков, помогавших жителям Курской области.

Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев рассказал о развитии сферы здравоохранения в Подмосковье.