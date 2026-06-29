Врачи в Химках помогли родить женщине с двумя матками

Специалисты Химкинского роддома помогли родить женщине с двурогой маткой. При этой аномалии матка разделена на две отдельные друг от друга части, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили жительницу с регулярными схватками. Для пациентки роды были четвертыми. Троих детей она родила естественным путем, однако в этот раз акушеры приняли решение провести кесарево сечение.

Роды прошли успешно. На свет появился мальчик весом 4400 г при росте 54 см. Женщину и ребенка уже выписали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие поликлиники откроют в регионе в 2026 году.