Губернатор Подмосковья рассказал о строительстве и обновлении объектов здравоохранения в регионе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Одинцовский округ рассказал о строительстве и обновлении объектов здравоохранения в регионе.

«Мы и строим, и обновляем поликлиники. В этом году у нас открывается большая поликлиника в Чехове (на 500 посещений), еще одна, долгожданная — в Ногинске (на 500 посещений). В Одинцовском округе буквально на днях завершили строительство взрослой поликлиники в п. Заречье — сейчас готовим ее к открытию. К сентябрю планируем открыть новую смешанную поликлинику в микрорайоне Одинцово-1», — сообщил губернатор.

Кроме того, в Королеве в сентябре планируется завершить строительство поликлиники на 1 тыс. посещений. В Балашихе по президентской программе строится областная многопрофильная больница, которая будет обслуживать более 2 млн жителей нескольких округов. Ее площадь составит 160 тыс. кв. м. Ввести объект планируется в 2027 году, открыть — в 2028-м.

«И еще одна больница — на 786 коек — строится в Мытищах, это север региона. Ее мы должны сдать в 2030 году. Таким образом, у нас на каждом направлении будут флагманские стационары с технологичным оборудованием и грамотными специалистами. Мы очень надеемся, что это сделает наше здравоохранение еще более доступным и надежным», — сказал губернатор.

Помимо этого, в текущем году в регионе сдадут две новые подстанции скорой помощи — в селе Поречье в Можайске и в деревне Суханово в Ленинском округе.

Кроме того, в области активно обновляют учреждения здравоохранения. В 2026-м завершится капремонт 22 объектов, семь из которых уже открыли. В числе самых значимых — хирургический корпус Коломенской больницы, акушерский корпус Можайской больницы, два корпуса Люберецкой областной больницы, взрослая поликлиника в Пушкино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что строительство новой поликлиники в Голицыно завершится в 2028 году.