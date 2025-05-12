Врачи в Истре спасли зрение мужчине, которому в глаз воткнулась проволока

Специалисты офтальмологического отделения Истринской больницы помогли мужчине, которому в глаз воткнулась проволока. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили жителя в возрасте 38 лет с травмой глаза. Выяснилось, что мужчина проводил ремонтные работы в гараже, и во время работы болгаркой ему в глаз отлетела проволока. Она вошла в глаз на 2 см, что стало причиной потери давления внутри.

Пациента направили на операцию. В ходе нее специалисты промыли глаз и восстановили тонус. Мужчине повезло — проволока не задела сетчатку.

Операция длилась примерно 1,5 часа и прошла успешно. Пациенту стало лучше сразу после ее завершения. В отделении он провел неделю, после чего был выписан на амбулаторное наблюдение. На данный момент его зрение восстановилось на 90%.

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