Врачи в Красногорске спасли пенсионерку, которая резко перестала пить назначенные лекарства и попала в реанимацию
В Подмосковье спасли пенсионерку, резко переставшую пить назначенные лекарства
Фото: [Медиасток.рф]
Специалисты Красногорской больницы спасли пенсионерку, которая резко перестала принимать назначенные ей лекарства и попала в реанимацию. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
В учреждение экстренно доставили жительницу в возрасте 77 лет, которая жаловалась на тошноту и рвоту, слабость и ухудшение самочувствия. Выяснилось, что за пять дней до этого она резко перестала принимать назначенные ей жизненно важные лекарства.
На фоне отмены гормональной терапии у женщины развилось состояние, близкое к критической форме надпочечниковой недостаточности. В результате ее госпитализировали в реанимационное отделение.
Врачи стабилизировали состояние пациентки, провели коррекцию водно-электролитного баланса и вернули женщину к жизненно важной терапии. Сейчас она наблюдается в отделении эндокринологии. Скоро ее выпишут.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе по итогам прошлого года было построено 10 новых объектов здравоохранения.