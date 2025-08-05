Врачи в Красногорске спасли пенсионерку, которая резко перестала пить назначенные лекарства и попала в реанимацию

Специалисты Красногорской больницы спасли пенсионерку, которая резко перестала принимать назначенные ей лекарства и попала в реанимацию. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение экстренно доставили жительницу в возрасте 77 лет, которая жаловалась на тошноту и рвоту, слабость и ухудшение самочувствия. Выяснилось, что за пять дней до этого она резко перестала принимать назначенные ей жизненно важные лекарства.

На фоне отмены гормональной терапии у женщины развилось состояние, близкое к критической форме надпочечниковой недостаточности. В результате ее госпитализировали в реанимационное отделение.

Врачи стабилизировали состояние пациентки, провели коррекцию водно-электролитного баланса и вернули женщину к жизненно важной терапии. Сейчас она наблюдается в отделении эндокринологии. Скоро ее выпишут.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе по итогам прошлого года было построено 10 новых объектов здравоохранения.