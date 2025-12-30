Врачи в Орехово-Зуево малоинвазивным способом удалили 2-летнему ребенку аппендикс

Врачи Орехово-Зуевской больницы малоинвазивным способом удалили 2-летнему ребенку аппендикс. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение в тяжелом состоянии на скорой доставили малолетнего мальчика. У ребенка болел живот, поднялась температура. Также мальчик мучился от рвоты в течение трех дней. Родители не сразу обратились за помощью.

Диагностика показала, что у ребенка острый аппендицит и перитонит, что грозило летальным исходом. Мальчика госпитализировали и направили на экстренную операцию.

В ходе операции врачи малоинвазивным способом удалили воспаленный аппендикс и провели санацию брюшной полости. В общей сложности, на это ушло 1,5 часа.

После операции ребенок находился в реанимации, где ему проводилась комплексная интенсивная терапия. На данный момент мальчик выписан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку при открытии ДКЦ им. Л. М. Рошаля.