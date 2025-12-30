Logo

Врачи в Орехово-Зуево малоинвазивным способом удалили 2-летнему ребенку аппендикс

В больнице Орехово-Зуево помогли 2-летнему мальчику с аппендицитом и перитонитом

Официально

Фото: [Медиасток.рф]

Врачи Орехово-Зуевской больницы малоинвазивным способом удалили 2-летнему ребенку аппендикс. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение в тяжелом состоянии на скорой доставили малолетнего мальчика. У ребенка болел живот, поднялась температура. Также мальчик мучился от рвоты в течение трех дней. Родители не сразу обратились за помощью.

Диагностика показала, что у ребенка острый аппендицит и перитонит, что грозило летальным исходом. Мальчика госпитализировали и направили на экстренную операцию.

В ходе операции врачи малоинвазивным способом удалили воспаленный аппендикс и провели санацию брюшной полости. В общей сложности, на это ушло 1,5 часа.

После операции ребенок находился в реанимации, где ему проводилась комплексная интенсивная терапия. На данный момент мальчик выписан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку при открытии ДКЦ им. Л. М. Рошаля.

Актуально
Орехово-Зуево
Подмосковье
Министерство здравоохранения Московской области