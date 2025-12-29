Андрей Воробьев поблагодарил Путина за создание детского госпиталя в Красногорске
Воробьев поблагодарил Путина за создание детского госпиталя в Красногорске
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]
В Красногорске год назад открылся Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля (ДКЦ им. Л. М. Рошаля), который позволяет спасать жизни маленьких пациентов. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил президенту России Владимиру Путину в рамках рабочей встречи.
«Владимир Владимирович, если позволите, от врачей детского госпиталя, который вы открывали, – прошел год, спасено очень много жизней, 80 операций в день проходит, – хотел вас поблагодарить за то, что мы этот смелый проект реализовали», – сказал Воробьев.
Он добавил, что в регионе развивают детскую медицину – проводят конференции для обсуждения лучших практик и методик. Это позволяет педиатрам получить дополнительный опыт.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.