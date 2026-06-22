Врачи в Щелково спасли новорожденного, у которого органы брюшной полости вылезли за пределы живота

Специалисты Щелковского перинатального центра успешно прооперировали новорожденного со сложной патологией: у младенца органы брюшной полости вылезли за пределы живота. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждении путем кесарева сечения родился ребенок с омфалоцеле. Это врожденный порок развития, при котором органы брюшной полости выходят за пределы живота через пупочное кольцо.

Сразу после рождения новорожденного перевели в реанимацию, чтобы подготовить к операции. Хирургическое лечение провели в первый же день его жизни.

В ходе операции врачи поместили петли кишечника в брюшную полость, иссекли грыжевой мешок и выполнили пластику пупочного кольца. Также было выявлено выпячивание стенки кишки и проведена резекция.

Операция длилась 45 минут. После нее пациент провел 6 дней в реанимации. Когда состояние ребенка стабилизировалось, его перевели в отделение патологии новорожденных. В общей сложности младенец провел в учреждении две недели. На данный момент он полностью восстановился и был выписан.

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