Все объекты водоснабжения Подмосковья подключат к региональной цифровой системе

Все объекты водоснабжения Подмосковья подключат к единой региональной цифровой системе «ЖКХ-Контур». Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Пилотной площадкой проекта стали водоканалы шести округов — Люберец, Истры, Лобни, Клина, Солнечногорска и Балашихи. В этих округах к системе подключили все датчики на предприятиях.

«Теперь за счет интеграции сигналы с объектов в режиме реального времени видит региональный ЖКХ‑Центр. Все возникающие отклонения от нормы оперативные дежурные фиксируют на онлайн-дашборде и в случае необходимости направляют на устранение бригады еще до того, как сбой почувствуют на себе жители», — рассказал глава министерства Кирилл Григорьев.

Министр добавил, что подключить к системе все датчики на водозаборных узлах региона планируется до конца 2027 года.

Цифровая трансформация объектов жилищно‑коммунального хозяйства проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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