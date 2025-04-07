Всемирный день здоровья в парках Подмосковья отметили 7,5 тыс. человек

Всемирный день здоровья отметили в подмосковных парках. Об итогах акции рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Мероприятие отметили в 56 парках региона. В общей сложности в них приняли участие более 7,5 тыс. человек.

Так, в 37 парках прошли выездные медосмотры. Свое здоровье таким образом проверили свыше 900 человек. В 35 парках состоялись лекции на тему здорового образа жизни. В 16 парках были организованы акции ГТО, в 39 — массовые зарядки, а в 26 открыли беговой сезон.

К примеру, в лесопарке «Апаринки» в Ленинском округе прошел забег, в «Свердловском» парке в Лосино-Петровском — соревнования по городошному спорту, а в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске — массовая зарядка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об уникальных выставках, которые пройдут в областных музеях.