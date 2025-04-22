Всероссийская акция «Библионочь» пройдет в библиотеках Московской области
В подмосковных библиотеках пройдет «Библионочь»
Фото: [Министерство культуры и туризма МО]
Подмосковные библиотеки присоединятся к Всероссийской акции «Библионочь». Мероприятие проведут в выходные в учреждениях 56 округов, рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Посетителей ждут встречи с героями и литераторами, интерактивные программы, спектакли, викторины — в общей сложности свыше 1,5 тыс. мероприятий.
К примеру, в библиотеках Истры проведут интерактивную программу «Истории Победы», которая посвящена памяти творческой интеллигенции в годы Великой Отечественной войны. В Долгопрудном в Центральной библиотеке состоится творческий вечер актера Адама Булгучева, который сыграл в десяти фильмах Лаврентия Берию.
Подробная информация о мероприятиях акции доступна на этом сайте.
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